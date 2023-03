Sabatini: «Conte pronto a tornare. Milan? Pensano a Luis Enrique» (Di martedì 21 marzo 2023) Walter Sabatini, dirigente attualmente senza squadra, ha parlato a La Gazzetta dello Sport riguardo al futuro di Conte e della panchina del Milan Walter Sabatini, dirigente attualmente senza squadra, ha parlato a La Gazzetta dello Sport riguardo al futuro di Conte e della panchina del Milan. Le sue dichiarazioni: Milan – «Ammesso che sia un tema la sostituzione di Pioli, Massara potrebbe pensare a Luis Enrique». Conte – «Lui è un tipo così, quando le cose non vanno si incazza. L’anno prossimo lo vedo in Italia». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) Walter, dirigente attualmente senza squadra, ha parlato a La Gazzetta dello Sport riguardo al futuro die della panchina delWalter, dirigente attualmente senza squadra, ha parlato a La Gazzetta dello Sport riguardo al futuro die della panchina del. Le sue dichiarazioni:– «Ammesso che sia un tema la sostituzione di Pioli, Massara potrebbe pensare a».– «Lui è un tipo così, quando le cose non vanno si incazza. L’anno prossimo lo vedo in Italia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

