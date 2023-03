Russia - Usa, ancora tensione nei cieli (Di martedì 21 marzo 2023) Mosca, 20 mar. - ancora tensioni nei cieli tra Russia e Stati Uniti. Mosca ha reso noto di aver inviato un cacciabombardiere Su - 35 nella regione del Mar Baltico in seguito al rilevamento di due ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) Mosca, 20 mar. -tensioni neitrae Stati Uniti. Mosca ha reso noto di aver inviato un cacciabombardiere Su - 35 nella regione del Mar Baltico in seguito al rilevamento di due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Reitero la mia grande ammirazione per #USA che stanno riuscendo a far fare tutto ad altri 1) Guerra alla Russia: f… - _Nico_Piro_ : #20marzo La Cina ci salverà dalla 3a guerra mondiale? Nel caso sarà una soluzione che l’America osteggerà e che la… - michele_geraci : Secondo voi è una coincidenza che #Xi arriva oggi in #Russia esattamente il giorno del ventesimo anniversario dell’… - RSInews : Mosca: 'Bombardieri USA intercettati sul Baltico' - Lo ha riferito il Centro di controllo della difesa nazionale ru… - RitaamariaB : RT @ComitatoCentra1: Gli Usa: «Diremmo no a una richiesta di cessate il fuoco adesso» Ora lo possiamo dire che è una guerra americana con… -