Russia | intercettati bombardieri Usa sul Mar Baltico

(Di martedì 21 marzo 2023) l ministero della Difesa di Mosca ha reso noto che ieri un suo caccia Su-35 ha intercettato sul Marstrategici B-52H Usa che volavano in direzione del confine russo: Il jet, secondo quanto riporta Interfax, è rientrato dopo che isi sono allontanati. L'episodio segue l'abbattimento il 14 marzo di un drone Usa nel Mar Nero dopo essere stato intercettato da caccia russi. Mosca ha dichiarato che il volo del Su-35 è stato rigorosamente in linea con le regole internazionali sull'uso dello spazio aereo. Le intercettazioni di aerei russi sono però molto più numertose. Nel 2022 gli arei russi hanno causato 570 decolli d'emergenza di caccia Nato in Europa.