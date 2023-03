Russia-Cina, cosa vuole Putin e cosa offre Xi: lo scenario (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "La Russia in questo momento oltre al sostegno politico ha bisogno di sostegno economico e militare. Le servono soldi e armi, però la Cina è un po' restia" perché "ha paura delle sanzioni secondarie, teme che le proprie aziende vengano sanzionate per fornire tecnologie militari alla Russia". E "non credo che arriverà un supporto massivo diretto" al Cremlino dal gigante asiatico che al contempo è "importantissimo" per Kiev "per l'eventuale supporto economico nella ricostruzione". Parla così con l'Adnkronos Eleonora Tafuro Ambrosetti, ricercatrice senior dell'Osservatorio Russia, Caucaso e Asia Centrale presso l'Ispi mentre il leader cinese Xi Jinping è a Mosca per il secondo giorno di colloqui con Vladimir Putin e mentre a Kiev è arrivato il premier giapponese Fumio Kishida. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Lain questo momento oltre al sostegno politico ha bisogno di sostegno economico e militare. Le servono soldi e armi, però laè un po' restia" perché "ha paura delle sanzioni secondarie, teme che le proprie aziende vengano sanzionate per fornire tecnologie militari alla". E "non credo che arriverà un supporto massivo diretto" al Cremlino dal gigante asiatico che al contempo è "importantissimo" per Kiev "per l'eventuale supporto economico nella ricostruzione". Parla così con l'Adnkronos Eleonora Tafuro Ambrosetti, ricercatrice senior dell'Osservatorio, Caucaso e Asia Centrale presso l'Ispi mentre il leader cinese Xi Jinping è a Mosca per il secondo giorno di colloqui con Vladimire mentre a Kiev è arrivato il premier giapponese Fumio Kishida. ...

