Rupert Murdoch si sposa di nuovo a 92 anni: «Avevo paura di innamorarmi perché stavolta sapevo che sarebbe stata l'ultima» (Di martedì 21 marzo 2023) Il magnate convolerà a nozze con la 66enne Ann Leslie Smith. A gennaio sono stati paparazzati insieme alle Barbados: «Non vediamo l’ora di passare la seconda metà delle nostre vite insieme» Leggi su vanityfair (Di martedì 21 marzo 2023) Il magnate convolerà a nozze con la 66enne Ann Leslie Smith. A gennaio sono stati paparazzati insieme alle Barbados: «Non vediamo l’ora di passare la seconda metà delle nostre vite insieme»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilgiornale : Nozze in vista per il magnate Rupert Murdoch che, a meno di un anno dall'incontro con Ann Lesley, ha deciso di spos… - occhio_notizie : Rupert Murdoch si sposa per la quinta volta a 92 anni con la compagna Ann Lesley Smith, che ha venticinque anni men… - oggisettimanale : Rupert #Murdoch, quinto matrimonio a 92 anni. Ecco chi è la promessa sposa #AnnLesleySmith - FilippoCarmigna : Rupert Murdoch a 92 anni si sposa ancora, nozze a fine estate - andfranchini : Rupert Murdoch pronto al quinto sì. A 92 anni -