Rugby: gli All Blacks hanno scelto il nuovo allenatore, Scott Robertson subentrerà dopo il Mondiale (Di martedì 21 marzo 2023) La Federazione neozelandese di Rugby ha annunciato oggi di aver scelto Scott Robertson come nuovo allenatore degli All Blacks. Al termine di un processo di scelta non facilissimo, la scelta è ricaduta su Robertson, che inizierà la sua avventura al termine della Coppa del Mondo che si terrà quest'anno tra settembre ed ottobre in Francia. Reduce dall'incarico di allenatore dei Crusaders, iniziato nel 2017, Robertson ha firmato un contratto quadriennale che gli permetterà quindi di prendere il posto di Ian Foster, a sua volta subentrato a Steve Hansen quattro anni fa dopo il deludente Mondiale 2019 in Giappone. L'ex terza linea, con 23 caps in maglia All Blacks, come ...

