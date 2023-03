Rugby Europe Championship | la Georgia batte il Portogallo e si laurea campione

(Di martedì 21 marzo 2023) È lalassa della, il cosiddetto Sei Nazioni B. Ini, dominatori della stagione, hanno avuto la meglio delnella finale del torneo e si sonoti campioni per la sesta volta consecutiva. La partita era, però, iniziata nel segno del, con i lusitani i primi a marcare una meta con Tomas Appleton per lo 0-5 iniziale. Al 15’, però, la risposta dellaè firmata dal solito Akaki Tabutsadze, 26 mete in 28 partite, eni che passano in vantaggio 7-5. Insiste lae al 25’ va in meta Mamuka Gorgodze per il 12-5. L’indisciplina rischia di costare caro, però, ai ragazzi dell’est Europa e al 27’ arriva il ...

Rugby - Rugby Europe Championship: la Georgia batte il Portogallo ... OnRugby

È la Georgia la campionessa della Rugby Europe Championship, il cosiddetto Sei Nazioni B. I georgiani, dominatori della stagione, hanno avuto la meglio del Portogallo nella finale del torneo e si sono ...