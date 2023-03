Rublev batte Medvedev, il derby fra amici accende il Messico (Di martedì 21 marzo 2023) Il derby russo fra gli amici Andrey Rublev e Daniil Medvedev alla Plaza de Toros di Città del Messico non ha tradito le aspettative dei tifosi. Il match clou dello "Showdown" andato in scena nella ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) Ilrusso fra gliAndreye Daniilalla Plaza de Toros di Città delnon ha tradito le aspettative dei tifosi. Il match clou dello "Showdown" andato in scena nella ...

