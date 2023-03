Rubano lo zaino con l’attrezzatura video e lo sostituiscono con uno pieno di bottiglie: furto da migliaia di euro in un fast food di Milano (Di martedì 21 marzo 2023) In un soffio si volatilizzano migliaia di euro di attrezzatura mentre il proprietario pranza. Non è certamente il primo caso di furto nei locali del centro di Milano. La novità sta nel trucco usato: “I ladri hanno sostituito il mio zaino con un altro, riempito di bottiglie d’acqua. Io ero tranquillo perché tra un boccone e l’altro controllavo che ci fosse. Quando mi sono accorto del furto era troppo tardi”, racconta al Giorno la vittima, un videomaker ventenne. I suoi strumenti di lavoro erano in uno zaino di colore nero, che ha appoggiato sul pavimento di fianco a sé: “Dentro c’erano il computer, la macchina fotografica e gli obiettivi. Il valore è di alcune migliaia di euro“. Per questo, racconta, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) In un soffio si volatilizzanodidi attrezzatura mentre il proprietario pranza. Non è certamente il primo caso dinei locali del centro di. La novità sta nel trucco usato: “I ladri hanno sostituito il miocon un altro, riempito did’acqua. Io ero tranquillo perché tra un boccone e l’altro controllavo che ci fosse. Quando mi sono accorto delera troppo tardi”, racconta al Giorno la vittima, unmaker ventenne. I suoi strumenti di lavoro erano in unodi colore nero, che ha appoggiato sul pavimento di fianco a sé: “Dentro c’erano il computer, la macchina fotografica e gli obiettivi. Il valore è di alcunedi“. Per questo, racconta, ...

