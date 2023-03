(Di martedì 21 marzo 2023)in una Castellammare di Stabia e perdà unal. Preso poco dopo dai Carabinierie dà unaldi unper scappare con la refurtiva. È accaduto a Castellammare di Stabia, dove i Carabinieri della locale sezione radiomobile hanno arrestato per rapina un 45enne Boscoreale già noto alle forze dell’ordine. L’uomo ha raccolto alcuni generi alimentari dagli scaffali di un supermercato in Via Napoli e, per guadagnare la fuga senza pagare, ha colpito con ununo dei dipendenti. I militari, allertati dal personale del, hanno facilmente rintracciato il 45enne mentre era a bordo di un’utilitaria. Finito in manette, è attualmente ai ...

Ruba e dà un pugno al dipendente di un market per fuggire Punto! Il web magazine

CASTELLAMMARE DI STABIA – I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia hanno arrestato per rapina un 45enne di Boscoreale già noto alle forze dell'ordine. Ha raccolto alcuni gene ...