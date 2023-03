Roy Hodgson ritorna in panchina. Le mille vite e il gran mistero del Bardo del calcio inglese (Di martedì 21 marzo 2023) Almeno a suo dire, già quello che era accaduto cinque anni e mezzo fa, nel settembre del 2017, sarebbe potuto benissimo non accadere. “Mi hanno chiamato loro, io certo non mi sono candidato. Per me tutto era finito dopo la conclusione dell’esperienza sulla panchina dell’Inghilterra”. Roy Hodgson aveva preso per buona l’idea di godersi la pensione dopo le critiche subite in seguito all'eliminazione agli ottavi di finale degli Europei del 2016 contro l'Islanda. Quando però il Crystal Palace lo chiamò a sostituire Frank de Boer ci impiegò poche ore a cambiare idea. Accantonò le pantofole si infilò di nuovo la tuta. Ancora ai lati del campo, quarant’anni dopo la prima volta. Si può davvero dire di no al primo grande amore? Roy Hodgson non l’ha fatto. Perché quei colori li ha sentiti sempre suoi. Li aveva vestiti ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 marzo 2023) Almeno a suo dire, già quello che era accaduto cinque anni e mezzo fa, nel settembre del 2017, sarebbe potuto benissimo non accadere. “Mi hanno chiamato loro, io certo non mi sono candidato. Per me tutto era finito dopo la conclusione dell’esperienza sulladell’Inghilterra”. Royaveva preso per buona l’idea di godersi la pensione dopo le critiche subite in seguito all'eliminazione agli ottavi di finale degli Europei del 2016 contro l'Islanda. Quando però il Crystal Palace lo chiamò a sostituire Frank de Boer ci impiegò poche ore a cambiare idea. Accantonò le pantofole si infilò di nuovo la tuta. Ancora ai lati del campo, quarant’anni dopo la prima volta. Si può davvero dire di no al primode amore? Roynon l’ha fatto. Perché quei colori li ha sentiti sempre suoi. Li aveva vestiti ...

