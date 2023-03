Rosa Chemical chiede scusa a Marco Mengoni per una cosa successa due anni fa (Di martedì 21 marzo 2023) Rosa Chemical e Marco Mengoni sono stati due grandi protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo (e le certificazioni ne sono una prova), ma in pochi sapevano che fra loro c’erano degli attriti. Il fatto risale a due anni fa quando il cantante di Made In Italy, in un suo brano, ha dissato Marco Mengoni mandandolo a quel paese senza un apparente motivo. A raccontare l’aneddoto è stato proprio Rosa Chemical ospite a Say Waaad? su Radio Deejay. “In una canzone ho detto “Fancul0 a Marco Mengoni”. Sono stato molto chiaro su questo: ho preso lui come capro espiatorio di un genere musicale che ritenevo plasticoso. Lui non lo conoscevo e non lo conosco personalmente. Poi mi sono ricreduto ... Leggi su biccy (Di martedì 21 marzo 2023)sono stati due grandi protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo (e le certificazioni ne sono una prova), ma in pochi sapevano che fra loro c’erano degli attriti. Il fatto risale a duefa quando il cantante di Made In Italy, in un suo brano, ha dissatomandandolo a quel paese senza un apparente motivo. A raccontare l’aneddoto è stato proprioospite a Say Waaad? su Radio Deejay. “In una canzone ho detto “Fancul0 a”. Sono stato molto chiaro su questo: ho preso lui come capro espiatorio di un genere musicale che ritenevo plasticoso. Lui non lo conoscevo e non lo conosco personalmente. Poi mi sono ricreduto ...

