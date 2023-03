Ronaldinho: 43 anni d’età per il campione carioca tra moglie, figli, carriera e ritiro (Di martedì 21 marzo 2023) Ronaldinho età anagrafica importante in queste ore in cui compie ben 43 anni. Ma iniziano ad essere tante solo le candeline sulla torta perché l’immagine pubblica di questo indiscusso campione del calcio resta integra e senza tempo. Le sue giocate piacevolmente folli al Camp Nou con la maglia del Barcellona sono ancora negli occhi degli ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023)età anagrafica importante in queste ore in cui compie ben 43. Ma iniziano ad essere tante solo le candeline sulla torta perché l’immagine pubblica di questo indiscussodel calcio resta integra e senza tempo. Le sue giocate piacevolmente folli al Camp Nou con la maglia del Barcellona sono ancora negli occhi degli ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Ha fatto innamorare milioni di adolescenti grazie alle giocate con cui faceva venir giù gli stadi di mezza Mondo. N… - PieroDaCu : RT @CB_Ignoranza: Ha fatto innamorare milioni di adolescenti grazie alle giocate con cui faceva venir giù gli stadi di mezza Mondo. Non era… - Giuspio0823 : RT @CB_Ignoranza: Ha fatto innamorare milioni di adolescenti grazie alle giocate con cui faceva venir giù gli stadi di mezza Mondo. Non era… - GiuseppeTuriaco : RT @CB_Ignoranza: Ha fatto innamorare milioni di adolescenti grazie alle giocate con cui faceva venir giù gli stadi di mezza Mondo. Non era… - CA10TM : RT @CB_Ignoranza: Ha fatto innamorare milioni di adolescenti grazie alle giocate con cui faceva venir giù gli stadi di mezza Mondo. Non era… -