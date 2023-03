Romeo (Lega) a Meloni: “Forte preoccupazione per la guerra in Ucraina, nessuno parla di fermare le ostilità. In Occidente si è persa la ragione” (Di martedì 21 marzo 2023) “Nel comunicare il voto favorevole alla risoluzione della maggioranza, esprimiamo Forte preoccupazione per come stanno andando le cose sul fronte della guerra russo-Ucraina. L’obiettivo della cessazione delle ostilità sembra più una dichiarazione di principio. Anzi si sente parlare costantemente di offensiva, ad esempio la Polonia è pronta a inviare i caccia. Il problema non è il sostegno militare, ma una corsa ad armamenti sempre più potenti con il rischio di un incidente da cui non si possa tornare indietro”. Così il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, nella dichiarazione di voto al Senato dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio europeo. E ha aggiunto: “In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) “Nel comunicare il voto favorevole alla risoluzione della maggioranza, esprimiamoper come stanno andando le cose sul fronte dellarusso-. L’obiettivo della cessazione dellesembra più una dichiarazione di principio. Anzi si sentere costantemente di offensiva, ad esempio la Polonia è pronta a inviare i caccia. Il problema non è il sostegno militare, ma una corsa ad armamenti sempre più potenti con il rischio di un incidente da cui non si possa tornare indietro”. Così il capogruppo dellaal Senato, Massimiliano, nella dichiarazione di voto al Senato dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia, in vista del prossimo Consiglio europeo. E ha aggiunto: “In ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DantiNicola : Se #Meloni insiste sul sostegno all’#Ucraina, non si può dire faccia altrettanto la Lega che con il capogruppo Rome… - Pax26632587 : RT @ultimenotizie: 'Siamo preoccupati per come stanno andando le cose sul fronte della guerra tra #Russia e #Ucraina. Il problema è una cor… - ultimenotizie : 'Siamo preoccupati per come stanno andando le cose sul fronte della guerra tra #Russia e #Ucraina. Il problema è un… - tizziviola : RT @DantiNicola: Se #Meloni insiste sul sostegno all’#Ucraina, non si può dire faccia altrettanto la Lega che con il capogruppo Romeo ha es… - Tino44588447 : RT @raffaellapaita: Le parole del capogruppo della Lega Massimiliano Romeo sull’Ucraina sono ambigue e allarmanti: da che parte sta la Lega… -