Roma, Wijnaldum: 'Tifo Feyenoord, ecco come la penso sul sorteggio' (Di martedì 21 marzo 2023) Roma - "No, non ero contento del sorteggio" . Ma se Georginio Wijnaldum va controcorrente rispetto ai Tifosi della Roma , contenti di aver evitato soprattutto Manchester United e Juve nei quarti di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 marzo 2023)- "No, non ero contento del" . Ma se Georginiova controcorrente rispetto aisi della, contenti di aver evitato soprattutto Manchester United e Juve nei quarti di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Roma, #Wijnaldum: 'Tifo Feyenoord, ecco come la penso sul sorteggio': Il centrocampista olandese dei giallorossi s… - summa57 : RT @PagineRomaniste: #Wijnaldum dal ritiro in #Olanda: “Ho scelto la #Roma perché ho sentito che mi volevano davvero” #ASRoma https://t… - sportli26181512 : Wijnaldum: 'Sono tifoso del Feyenoord, dura giocarci contro. E su Mourinho...': Georginio Wijnaldum, dopo il rientr… - joseseiperme : RT @PagineRomaniste: #Wijnaldum dal ritiro in #Olanda: “Ho scelto la #Roma perché ho sentito che mi volevano davvero” #ASRoma https://t… - FRANCESCOASROM7 : RT @LAROMA24: #Wijnaldum: '#Mourinho voleva che giocassi molto' #asroma ?????? ?? -