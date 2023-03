Roma. Uccide l’amico con 30 coltellate, ma è infermo di mente: due medici a processo (Di martedì 21 marzo 2023) Ha ucciso Massimo Monteneri con 30 coltellate pensando di trovarsi di fronte a ‘un elfo malvagio’. Il 38enne Marco De Silli ha commesso l’omicidio in preda a una crisi psichiatrica, tanto è vero che è stato assolto per infermità totale di mente. Ma i due medici dell’Asl1 in via Lablanche a Roma, che avevano in cura il giovane omicida, ora sono stati rinviati a giudizio – come riporta Repubblica -, perché non fecero tutto quanto era nelle loro possibilità, secondo la pubblica accusa, per evitare quell’omicidio. Cosa è successo Il fatto è successo il 20 ottobre del 2017, quando la vittima era ospite per qualche giorno in casa sua. Purtroppo De Silli, secondo gli accertamenti peritali che sono seguiti, non era in grado di comprendere. Era davvero convinto di trovarsi di fronte a un elfo pericolo ‘per il mondo’. E quel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 marzo 2023) Ha ucciso Massimo Monteneri con 30pensando di trovarsi di fronte a ‘un elfo malvagio’. Il 38enne Marco De Silli ha commesso l’omicidio in preda a una crisi psichiatrica, tanto è vero che è stato assolto per infermità totale di. Ma i duedell’Asl1 in via Lablanche a, che avevano in cura il giovane omicida, ora sono stati rinviati a giudizio – come riporta Repubblica -, perché non fecero tutto quanto era nelle loro possibilità, secondo la pubblica accusa, per evitare quell’omicidio. Cosa è successo Il fatto è successo il 20 ottobre del 2017, quando la vittima era ospite per qualche giorno in casa sua. Purtroppo De Silli, secondo gli accertamenti peritali che sono seguiti, non era in grado di comprendere. Era davvero convinto di trovarsi di fronte a un elfo pericolo ‘per il mondo’. E quel ...

