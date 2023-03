Roma, trovato lotto popolare con droga e armi al suo interno a San Basilio (Di martedì 21 marzo 2023) . Ancora storie di spaccio e criminalità, sempre all’interno del quartiere di San Basilio. In queste ore, dalla polizia è stato trovato un fortino della droga all’interno di una palazzina popolare. All’interno del lotto, non solo la presenza delle sostanze stupefacenti, ma anche di armi. Infatti, le pistole rintracciate lì servivano probabilmente a difendere il fortino della droga all’interno del quartiere. Il fortino della droga nel quartiere di San Basilio, a Roma Negli ultimi tempi, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca, sono stati intensificati i servizi ad Alto Impatto della Polizia di Stato nella zona di San Basilio. Gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 marzo 2023) . Ancora storie di spaccio e criminalità, sempre all’del quartiere di San. In queste ore, dalla polizia è statoun fortino dellaall’di una palazzina. All’del, non solo la presenza delle sostanze stupefacenti, ma anche di. Infatti, le pistole rintracciate lì servivano probabilmente a difendere il fortino dellaall’del quartiere. Il fortino dellanel quartiere di San, aNegli ultimi tempi, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca, sono stati intensificati i servizi ad Alto Impatto della Polizia di Stato nella zona di San. Gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvo_buonfine : RT @HoaraBorselli: #JasmineCristallo ha trovato la soluzione per l’immondizia a Roma : “Se ciascuno differenziasse, come faccio io, che non… - CorriereCitta : Roma, trovato lotto popolare con droga e armi al suo interno a San Basilio - ClaudioMeazza : RT @HoaraBorselli: #JasmineCristallo ha trovato la soluzione per l’immondizia a Roma : “Se ciascuno differenziasse, come faccio io, che non… - livic751 : RT @HoaraBorselli: #JasmineCristallo ha trovato la soluzione per l’immondizia a Roma : “Se ciascuno differenziasse, come faccio io, che non… - Bianca34874951 : RT @HoaraBorselli: #JasmineCristallo ha trovato la soluzione per l’immondizia a Roma : “Se ciascuno differenziasse, come faccio io, che non… -