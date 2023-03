Roma, tentata rapina in una gioielleria: banditi bloccati dalla folla inferocita (Di martedì 21 marzo 2023) Hanno tentato di rapinare una gioielleria ma sono stati fermati dai passanti inferociti. E’ successo a Roma, in un centro commerciale di Casal Palocco, a sud della Capitale. Come racconta il sito Leggo.it tre persone, due donne e un uomo di nazionalità italiana, hanno fatto irruzione in un negozio di gioielli e hanno aggredito la proprietaria: la donna è stata picchiata, ma è riuscita ad azionare l’allarme. La porta dell’esercizio commerciale dunque si è chiusa: i banditi hanno aggredito e picchiato la donna, che è stata poi trasportata in codice giallo in ospedale. Quando i ladri sono riusciti a scappare, sono stati bloccati dai passanti. Alla fine l’arrivo dei carabinieri li ha sottratti alla furia della folla. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Hanno tentato dire unama sono stati fermati dai passanti inferociti. E’ successo a, in un centro commerciale di Casal Palocco, a sud della Capitale. Come racconta il sito Leggo.it tre persone, due donne e un uomo di nazionalità italiana, hanno fatto irruzione in un negozio di gioielli e hanno aggredito la proprietaria: la donna è stata picchiata, ma è riuscita ad azionare l’allarme. La porta dell’esercizio commerciale dunque si è chiusa: ihanno aggredito e picchiato la donna, che è stata poi trasportata in codice giallo in ospedale. Quando i ladri sono riusciti a scappare, sono statidai passanti. Alla fine l’arrivo dei carabinieri li ha sottratti alla furia della. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

