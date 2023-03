Roma | stop Karsdorp | lesione del menisco interno | è stato operato

(Di martedì 21 marzo 2023) “Ricksottoposto in data odierna a intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro, con successiva sutura meniscale, in seguito a unadel. L’intervento, effettuato dal Professor Georg Ahlbäumer presso la Klinik Gut di St. Moritz, alla presenza del medico sociale della Prima Squadra dell’AS, Dott. Vincenzo Costa, è terminato con successo. Il calciatore resterà nella clinica svizzera per alcuni giorni e inizierà a breve il ciclo di riabilitazione”, lo fa sapere la società giallorossa in una nota. L’esterno aveva saltato il derby dopo essersi sottoposto ad un intervento di riduzione di una frattura al naso rimediata contro la Real Sociedad. SportFace.

Come un fulmine a ciel sereno, la Roma ha appena comunicato che l'olandese è stato operato per la lesione del menisco interno. Il che vuol dire che lo stop sarà molto lungo e che la sua stagione (l'...)

