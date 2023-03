Roma, si rompe la tubatura e l’acqua inonda via Trionfale: area transennata (Di martedì 21 marzo 2023) Copiosa la perdita d’acqua che si è verificata ieri in zona Prati. Un vero e proprio fiume d’acqua quello che scorreva lungo la strada e la cui presenza non è passata inosservata. Le immagini della copiosa fuoriuscita di acqua, infatti, sono poi finite sull’iconica pagina Instagram Welcome to Favelas. Inoltre, l’allagamento ha reso necessaria la chiusura di un tratto di via Trionfale e, come prevedibile, ha avuto inevitabili ripercussioni sulla circolazione stradale. Con tutta probabilità, alla base della perdita un guasto alle conduttore. Per mettere in sicurezza l’area sono poi giunti sul posto gli agenti della Polizia Locale, i pompieri e i tecnici Acea. Allagamento della Tangenziale Est a Roma, la Procura indaga: nessuno avvertì dei disagi L’allagamento ieri in zona Prati: chiuso un tratto di via ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 marzo 2023) Copiosa la perdita d’acqua che si è verificata ieri in zona Prati. Un vero e proprio fiume d’acqua quello che scorreva lungo la strada e la cui presenza non è passata inosservata. Le immagini della copiosa fuoriuscita di acqua, infatti, sono poi finite sull’iconica pagina Instagram Welcome to Favelas. Inoltre, l’allagamento ha reso necessaria la chiusura di un tratto di viae, come prevedibile, ha avuto inevitabili ripercussioni sulla circolazione stradale. Con tutta probabilità, alla base della perdita un guasto alle conduttore. Per mettere in sicurezza l’sono poi giunti sul posto gli agenti della Polizia Locale, i pompieri e i tecnici Acea. Allagamento della Tangenziale Est a, la Procura indaga: nessuno avvertì dei disagi L’allagamento ieri in zona Prati: chiuso un tratto di via ...

