Roma, rapine al sonnifero: maxi truffa da 160mila euro ad anziani narcotizzati, in manette due donne (una già condannata per omicidio) (Di martedì 21 marzo 2023) Natascia Glaudi, oggi 51enne, aveva beneficiato di una riduzione di pena per omicidio preterintenzionale in Corte di assise d?appello nel 2004: dai 20 anni inflitti in primo grado a 11... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 21 marzo 2023) Natascia Glaudi, oggi 51enne, aveva beneficiato di una riduzione di pena perpreterintenzionale in Corte di assise d?appello nel 2004: dai 20 anni inflitti in primo grado a 11...

