**Roma: ordinanza anziani narcotizzati, indagata già condannata per morte 80enne** (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Era stata già condannata a 11 anni per omicidio preterintenzionale Natascia Glaudi, 51 anni, finita in carcere insieme con la trentenne Meghi Lucchesi, per aver compiuto diverse rapine a Roma ai danni di anziani, narcotizzandoli. In quell'occasione, circa vent'anni fa, come emerge dall'ordinanza di custodia cautelare, l'anziana vittima era morta proprio a causa della somministrazione di sostanze psicoattive, in particolare benzodiazepine. Grazie alle indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trastevere e coordinate dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, sono emersi 11 episodi di rapine ad anziani commesse nella Capitale tra settembre 2022 e marzo 2023. Il gip di Roma Andrea Fanelli, nell'ordinanza cautelare parla di ‘'assoluta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Era stata giàa 11 anni per omicidio preterintenzionale Natascia Glaudi, 51 anni, finita in carcere insieme con la trentenne Meghi Lucchesi, per aver compiuto diverse rapine a Roma ai danni di, narcotizzandoli. In quell'occasione, circa vent'anni fa, come emerge dall'di custodia cautelare, l'anziana vittima era morta proprio a causa della somministrazione di sostanze psicoattive, in particolare benzodiazepine. Grazie alle indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trastevere e coordinate dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, sono emersi 11 episodi di rapine adcommesse nella Capitale tra settembre 2022 e marzo 2023. Il gip di Roma Andrea Fanelli, nell'cautelare parla di ‘'assoluta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaPremier : RT @GDF: #GDF #Roma eseguita ordinanza cautelare per tentata estorsione. Sequestrati 660.000 euro in contanti, 5 pistole (di cui una con ma… - CorradoEquestre : RT @GDF: #GDF #Roma eseguita ordinanza cautelare per tentata estorsione. Sequestrati 660.000 euro in contanti, 5 pistole (di cui una con ma… - capitoalexandre : RT @GDF: #GDF #Roma eseguita ordinanza cautelare per tentata estorsione. Sequestrati 660.000 euro in contanti, 5 pistole (di cui una con ma… - TiscaTi : RT @GDF: #GDF #Roma eseguita ordinanza cautelare per tentata estorsione. Sequestrati 660.000 euro in contanti, 5 pistole (di cui una con ma… - Newsinunclick : SEQUESTRATI 660.000 EURO IN CONTANTI, 5 PISTOLE (DI CUI UNA CON MATRICOLA ABRASA), MUNIZIONI, REPERTI ARCHEOLOGICI… -