Roma, nervi tesi dopo il derby perso (Di martedì 21 marzo 2023) Il derby perso ha lasciato scorie negative in casa Roma, a Trigoria nervi tesi e la squadra avrebbe saltato il riposo. Niente giornata di scarico per i giallorossi. Una punizione o soltanto un modo per parlare dopo la partita contro la Lazio e non ripetere quanto successo. In ogni caso la sfida ha lasciato qualche scoria. Lo scrive Leggo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

