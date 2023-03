Roma | narcotizzavano gli anziani e gli svaligiavano casa | arrestate due donne a Trastevere

(Di martedì 21 marzo 2023) I carabinieri della Compagnia di, su delega della Procura di, hanno eseguito un’ordinanza, emessa dal gip, che dispone la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di due, gravemente indiziate di aver compiuto 11 episodi di rapina aggravata e un episodio di furto in abitazione, commesse atra settembre 2022 e marzo 2023, ai danni di persone anziane di età compresa tra gli 80 e 90 anni dopo averle narcotizzate. L’indagine, condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia die coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, è stata avviata a seguito di una rapina avvenuta il 9 settembre 2022 nei confronti di un novantenne, in zona Bravetta. Nella circostanza una donna, dopo aver avvicinato ...

