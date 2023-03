Roma | molesta e palpeggia in strada una bimba di 10 anni | arrestato 37enne

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 21 marzo 2023)– I Carabinieri della Stazione diPrenestina e diCasalbertone hannoun uomo di 37, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale su minore. Una mamma ha denunciato ai Carabinieri che, mentre si trovava in compagnia della figlia di 10, in via Paolina è stata affiancata da un uomo che approfittando della sua distrazione ha toccato la sua bambina, dandosi poi alla fuga. I Carabinieri acquisita la descrizione dell’uomo sono riusciti ad individuarlo e a bloccarlo poco distante dal luogo dove si sarebbe verificata la vicenda. L’indagato, riconosciuto dalla donna, è statoe successivamente condotto in carcere dove il Gip del Tribunale diha convalidato l’arresto e l’uomo è stato sottoposto alla misura ...