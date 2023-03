Roma, la baby gang che vantava esperienze da supercriminali: “Ho ammazzato tanta gente qua” (Di martedì 21 marzo 2023) Tra le campagne di Grottaferrata, nei dintorni della zona indicata come “Vallone“, un sedicenne è stato pestato da cinque bulli, dopo essere stato intimidito dal capo della baby gang e dal suo complice. I due lo trattenevano per un braccio mentre minacciavano di farlo precipitare in una cava: “Ho ammazzato tanta gente qua, se non mi porti i soldi la prossima volta ti ci butto”, queste le intimidazioni che accompagnavano la scena, filmata in 7 video. Le immagini sono adesso oggetto dei procedimenti sparsi tra il tribunale di Velletri e quello per i minorenni, a Roma. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, la baby gang era composta da un liceale dello scientifico, accusato di stalking, rapina, minacce, tentata estorsione e spaccio, un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Tra le campagne di Grottaferrata, nei dintorni della zona indicata come “Vallone“, un sedicenne è stato pestato da cinque bulli, dopo essere stato intimidito dal capo dellae dal suo complice. I due lo trattenevano per un braccio mentre minacciavano di farlo precipitare in una cava: “Hoqua, se non mi porti i soldi la prossima volta ti ci butto”, queste le intimidazioni che accompagnavano la scena, filmata in 7 video. Le immagini sono adesso oggetto dei procedimenti sparsi tra il tribunale di Velletri e quello per i minorenni, a. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, laera composta da un liceale dello scientifico, accusato di stalking, rapina, minacce, tentata estorsione e spaccio, un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Il pestaggio era stato presentato come l’ennesimo episodio d’intolleranza a Roma. In realtà l’odio etnico non c’ent… - fattoquotidiano : Roma, la baby gang che vantava esperienze da supercriminali: “Ho ammazzato tanta gente qua” - CorriereCitta : «Se non mi porti i soldi ti butto nella cava»: 16enne minacciato e massacrato di botte da una baby gang - eventinews24 : BABY K :due show unici e imperdibili a MILANO e ROMA. - usekamsinha : baby eh tipo skins so que na versao ryca in roma -