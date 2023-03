Roma | intervento per Karsdorp | le condizioni

(Di martedì 21 marzo 2023) Lefisiche di Rick, esterno olandese di proprietà della, dopo l’chirurgico Di seguito il comunicato della. COMUNICATO – Rickè stato sottoposto in data odierna achirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro, con successiva sutura meniscale, in seguito a una lesione del menisco interno. L’, effettuato dal Professor Georg Ahlbäumer presso la Klinik Gut di St. Moritz, alla presenza del medico sociale della Prima Squadra dell’AS, Dott. Vincenzo Costa, è terminato con successo. Il calciatore resterà nella clinica svizzera per alcuni giorni e inizierà a breve il ciclo di riabilitazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Perfettamente riuscito l'chirurgico a cui si è sottoposto oggi Rick Karsdorp , difensore della. Lo ha comunicato la stessa società giallorossa attraverso il proprio sito ufficiale. "Rick Karsdorp è stato ...L'esterno olandese è stato operato in Svizzera- Stagione finita per Rick Karsdorp. La, infatti, ha annunciato che l'esterno olandese "è stato sottoposto in data odierna achirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro, con successiva sutura meniscale, in seguito a una ...

L'esterno olandese è stato operato in Svizzera ROMA (ITALPRESS) - Stagione finita per Rick Karsdorp. La Roma, infatti, ha annunciato che ...