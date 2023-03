Roma-Inter, oggi l’orario ma senza Karsdorp: grave infortunio (Di martedì 21 marzo 2023) Nel corso del pomeriggio è atteso l’orario di Roma-Inter, match della trentaquattresima giornata di Serie A (vedi articolo). Non ci sarà comunque Karsdorp, complice un grave infortunio. FUORI ANCHE PER Roma-Inter – “Rick Karsdorp è stato sottoposto in data odierna a Intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro, con successiva sutura meniscale, in seguito a una lesione del menisco Interno. L’Intervento, effettuato dal Professor Georg Ahlbäumer presso la Klinik Gut di St Moritz, alla presenza del medico sociale della Prima Squadra dell’AS Roma, Dott. Vincenzo Costa, è terminato con successo. Il calciatore resterà nella clinica svizzera per ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 marzo 2023) Nel corso del pomeriggio è attesodi, match della trentaquattresima giornata di Serie A (vedi articolo). Non ci sarà comunque, complice un. FUORI ANCHE PER– “Rickè stato sottoposto in data odierna avento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro, con successiva sutura meniscale, in seguito a una lesione del meniscono. L’vento, effettuato dal Professor Georg Ahlbäumer presso la Klinik Gut di St Moritz, alla predel medico sociale della Prima Squadra dell’AS, Dott. Vincenzo Costa, è terminato con successo. Il calciatore resterà nella clinica svizzera per ...

