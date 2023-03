Roma, in arrivo le nuove divise per i vigili urbani: costeranno quasi 8 milioni di euro (Di martedì 21 marzo 2023) Entro il 2025 i 5.700 agenti del corpo di Polizia di Roma Capitale riceveranno in dotazione la nuova divisa. L'uniforme sarà composta da berretti camicie, giacche, pantaloni, corpetto catarifangente, cinturone dorato, cordelline, stellette e distintivi. Il costo complessivo previsto è di circa 7 milioni e 800mila euro. Lo riporta Il Messaggero. Leggi su tg24.sky (Di martedì 21 marzo 2023) Entro il 2025 i 5.700 agenti del corpo di Polizia diCapitale riceveranno in dotazione la nuova divisa. L'uniforme sarà composta da berretti camicie, giacche, pantaloni, corpetto catarifangente, cinturone dorato, cordelline, stellette e distintivi. Il costo complessivo previsto è di circa 7e 800mila. Lo riporta Il Messaggero.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Gli 007 dicono che ci sono 700mila 'pronti a partire'? Non lo dicono, perché quello è il numero dei migranti in… - Corriere : L’allarme degli 007 sui migranti: «685 mila in arrivo dalla Libia». Sette volte di più che nel 2022 - SkyTG24 : Roma, in arrivo le nuove divise per i vigili urbani: costeranno quasi 8 milioni di euro - mariomieliroma : In occasione dell'arrivo a Roma dello spettacolo #LamadrediEva di e con @roccastefania, sabato 25 marzo alle ore 1… - mariagrazialeg2 : RT @gb_dostobaby: Ad attendere il leader del Movimento Cinque Stelle nella sede dell'università romana tanti studenti, che al suo arrivo lo… -