Roma | il Celta Vigo vuole riscattare Carles Perez La situazione

(Di martedì 21 marzo 2023) Nelle ultime settimaneè diventato uno dei punti fermi del. L'esterno, in prestito dallada agosto,...

Una buona stagione dello spagnolo con il club galiziano, che ora vorrebbe riscattarlo Carles Perez sta brillando con la maglia del Celta Vigo. Il club galiziano starebbe pensando di riscattarlo, ma pe ...L'esterno sta brillando con il club galiziano che vuole riscattarlo a fine stagione. Prima però servirà trattare ...