Roma femminile | battuto il record italiano di incasso I dettagli

(Di martedì 21 marzo 2023) Labatte ildi incassi per una partita di calcio: nuovo traguardo raggiunto con il Barcellona Ad assistere aBarcellona, match di Champions Leagueall’Olimpico sono questa sera presenti ben 39.454 persone. E’ stato, quindi, il primato storico che la Juventus Women aveva ottenuto allo Stadium contro la Fiorentina con 39.027 spettatori. Ennesimo successo per le giallorosse. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Una serata da Champions allo stadio Olimpico, ma in campo non ci sono Dybala e compagni. La Roma ha riempito le tribune per un appuntamento storico, i quarti di finale della Women's Champions League contro il Barcellona, considerata la squadra più forte al mondo. Con 39.454 spettatori è la gara con più spettatori della storia del calcio femminile italiano.

Il calcio femminile in Italia: l'evoluzione e il raggiungimento dei primi risultati, non solo numerici C'è il pubblico delle grande occasioni in quel di Roma