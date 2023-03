Roma, continua la tensione con l’AIA: «Inarbitrabili» (Di martedì 21 marzo 2023) I rapporti tra la Roma e la classe arbitrale sono molto tesi: alcuni fischietti parlano di una sqaudra ‘inarbitrabile’ L’edizione odierna di La Repubblica fa il punto sulla situazione di tensione che c’è in questo momento tra la Roma e la classe arbitrale. «La squadra più odiata d’Italia, addirittura ‘inarbitrabile’», l’avrebbe descritta un arbitro parlando con la dirigenza dell’AIA. Alla Roma, quel fiume di rabbia pronta a esplodere a ogni pallone è già costata dieci espulsioni di componenti dello staff: tre volte Mourinho, poi il vice Foti, i collaboratori Rapetti, Cerra e il preparatore dei portieri Nuno Santos. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) I rapporti tra lae la classe arbitrale sono molto tesi: alcuni fischietti parlano di una sqaudra ‘inarbitrabile’ L’edizione odierna di La Repubblica fa il punto sulla situazione diche c’è in questo momento tra lae la classe arbitrale. «La squadra più odiata d’Italia, addirittura ‘inarbitrabile’», l’avrebbe descritta un arbitro parlando con la dirigenza del. Alla, quel fiume di rabbia pronta a esplodere a ogni pallone è già costata dieci espulsioni di componenti dello staff: tre volte Mourinho, poi il vice Foti, i collaboratori Rapetti, Cerra e il preparatore dei portieri Nuno Santos. L'articolo proviene da Calcio News 24.

