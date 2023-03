Roma-Barcellona oggi in tv: data, orario e diretta streaming Women’s Champions League 2022/2023 (Di martedì 21 marzo 2023) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Roma-Barcellona, match valido come quarto di finale d’andata della Women’s Champions League 2022/2023. Le giallorosse vanno a caccia di uno storico passaggio del turno dopo aver superato la fase a gironi e si trovano di fronte le fortissime spagnole, ma si giocherà allo Stadio Olimpico gremito da più di 35mila persone. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 21 marzo alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta su Dazn. In alternativa, Sportface vi fornirà una diretta aggiornata. SEGUI LA diretta TESTUALE SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 marzo 2023) La, l’, latv edi, match valido come quarto di finale d’andella. Le giallorosse vanno a caccia di uno storico passaggio del turno dopo aver superato la fase a gironi e si trovano di fronte le fortissime spagnole, ma si giocherà allo Stadio Olimpico gremito da più di 35mila persone. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 21 marzo alle ore 21:00 e sarà trasmessa insu Dazn. In alternativa, Sportface vi fornirà unaaggiornata. SEGUI LATESTUALE SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FIGCfemminile : ????? Domani oltre ?????????? spettatori assisteranno allo storico debutto della ???????? all’O?l?i?m?p?i?c?o? in occasione de… - ASRomaFemminile : ?? Avete già preso i biglietti per Roma- Barcellona? ??? - ASRomaFemminile : ??? I biglietti per il Camp Nou! ?? Tutte le info per venire a vedere Barcellona-Roma! ?? - PesceFrancesco1 : RT @FIGCfemminile: ????? Domani oltre ?????????? spettatori assisteranno allo storico debutto della ???????? all’O?l?i?m?p?i?c?o? in occasione dell’an… - maespo69 : RT @ReteSport: ?? #RomaFemminile, previsti 37 mila spettatori per #RomaBarcellona -