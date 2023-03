Roma-Barcellona | la Champions League femminile accolta da 40 mila persone all’Olimpico

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaFemminile : ??? 39.454 ???? Roma-Barcellona è la partita di calcio femminile con più spettatori mai giocata in Italia ???? Grazie… - ASRomaFemminile : ?? UNA SOLA VOCE ?? ???? Roma-Barcellona ? ore 21:00 ??? Stadio Olimpico ??? - ASRomaFemminile : Finisce qui all'Olimpico. Una prestazione straordinaria e tante occasioni costruite nella ripresa ma vince il Barce… - AgAntonio1987 : RT @ASRomaFemminile: Finisce qui all'Olimpico. Una prestazione straordinaria e tante occasioni costruite nella ripresa ma vince il Barcello… - L5Lorenzo : RT @ASRomaFemminile: ??? 39.454 ???? Roma-Barcellona è la partita di calcio femminile con più spettatori mai giocata in Italia ???? Grazie! ??… -

femminile , valida per i quarti di andata di Champions League, ha portato all'Olimpico circa 40 mila spettatori, un seguito incredibile per sostenere le ragazze di Spugna. Cori, ..., le formazioni(4 - 2 - 3 - 1): Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Greggi, Giugliano; Serturini, Andressa, Haavi; Giacinti. Allenatore: Alessandro Spugna.(...La carica dei 40mila per spingere laoltre l'ostacolo più grande: il. Domani le ragazze di Spugna ospitano quelle allenate da Giraldez , prime in campionato con 22 vittorie in altrettante partite, con un +10 sul Real ...

Roma-Barcellona 0-1, diretta Women's Champions League: 39.454 spettatori all'Olimpico, è record per il calcio ilmessaggero.it

Roma-Barcellona, quasi 40mila spettatori all’Olimpico. Il dato diventa rilevante nell’apprendere che la gara in questione è valida per l’andata dei quarti di finale di Women’s Champions League. Cifre ...La Roma femminile ha riempito le tribune per un appuntamento storico, i quarti di finale della Women's Champions League contro il Barcellona, considerata la squadra più forte al mondo. Con 39.454 ...