Roma, arrestate due donne che narcotizzavano e rapinavano gli anziani. (Di martedì 21 marzo 2023) Due donne sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Roma Trastevere con l'accusa di aver compiuto undici rapine aggravate e un furto in abitazione, commessi nella capitale tra settembre 2022 e marzo 2023, ai danni di persone anziane, di età compresa tra gli 80 e 90 anni, dopo averle narcotizzate. L'indagine è stata avviata ...

