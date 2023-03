Roma, anziani narcotizzati e rapinati di soldi e gioielli: in arresto due truffatrici (Di martedì 21 marzo 2023) Le vittime avvicinate in strada. Le indagini partite nel 2022 dopo l'allarme lanciato dai familiari di un novantenne irreperibile da due giorni: era stordito dal narcotico. Ecco come ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Le vittime avvicinate in strada. Le indagini partite nel 2022 dopo l'allarme lanciato dai familiari di un novantenne irreperibile da due giorni: era stordito dal narcotico. Ecco come ...

