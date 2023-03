Roma, Abraham diventa un caso: cessione in estate? (Di martedì 21 marzo 2023) In casa Roma c’è da risolvere un caso ed è quello di Tammy Abraham, l’attaccante inglese non sta più segnando come la scorsa stagione In casa Roma c’è da risolvere un caso ed è quello di Tammy Abraham, l’attaccante inglese non sta più segnando come la scorsa stagione. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’attaccante potrebbe essere ceduto in estate. Il Chelsea avrebbe un diritto di recompra fissato a 80 milioni ma non avrebbe intenzione di spendere tali cifre. Tiago Pinto non scende sotto i 40 milioni qualora dovesse mettere sul mercato l’inglese, anche perché il costo del suo cartellino sarebbe già stato ammortizzato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) In casac’è da risolvere uned è quello di Tammy, l’attaccante inglese non sta più segnando come la scorsa stagione In casac’è da risolvere uned è quello di Tammy, l’attaccante inglese non sta più segnando come la scorsa stagione. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’attaccante potrebbe essere ceduto in. Il Chelsea avrebbe un diritto di recompra fissato a 80 milioni ma non avrebbe intenzione di spendere tali cifre. Tiago Pinto non scende sotto i 40 milioni qualora dovesse mettere sul mercato l’inglese, anche perché il costo del suo cartellino sarebbe già stato ammortizzato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Abraham non è felice, la #Roma pensa a #Lukaku - infoitsport : Cambia il futuro di Abraham: un club si muove, la richiesta della Roma - infoitsport : Lazio-Roma, quando Sarri disse 'no' ad Abraham: 'Non lo voglio' - infoitsport : Roma, Abraham dove sei? Così a giugno può partire - infoitsport : Roma, Abraham è un caso. Il Messaggero: 'In estate può tornare in Premier' -