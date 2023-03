Rolls-Royce ottiene finanziamenti per il reattore nucleare della base lunare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... David_c05 : Nucleare: Rolls-Royce sta progettando dei micro reattori da usare sulla Luna - frances26110272 : RT @Capelvenere1: 7 dicembre ..il teatro è decorato con 16 mila garofani di tonalità fanny rose,tappezzato con velluti verdi reseda e rosso… - gigibeltrame : Nucleare: Rolls-Royce sta progettando dei micro reattori da usare sulla Luna #digilosofia - Unknown9186 : Ad oggi solo tre società, situate in due paesi (General Electric (GE) e Raytheon/Pratt & Whitney negli USA e Rolls-… - ponchomao : 'Dicono che il denaro non faccia felici, ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Ro… -

Tramite il suo sito ufficiale, SMR Ltd ha annunciato di essere stata incaricata dall'Agenzia Spaziale del Regno Unito di sviluppare la tecnologia che fornirà l'energia necessaria all'attività umana sulla Luna. Anche Rolls-Royce è destinata a diventare una casa automobilistica 100% elettrica. Ci ha dato un primo assaggio di questo con il lancio della Spectre, il cui arrivo è previsto entro la fine di quest'anno. Allo stesso tempo, mostrano quanto Rolls-Royce abbia ultimamente maturato un'immagine più giovanile. La Black Badge Wraith Black Arrow si ispira alla Thunderbolt del Capitano George Eyston, storica

Rolls-Royce Black Badge Wraith Black Arrow: caratteristiche e foto - Quattroruote.it Quattroruote

Per celebrare il record di velocità del prototipo Thunderbolt del 1938, la Casa ha presentato una serie in edizione limitata che segnerà anche la fine della carriera del modello. La società ha ottenuto dall'Agenzia spaziale britannica i finanziamenti necessari alla ricerca per mettere a punto una tecnologia nucleare che possa essere utilizzata per supportare una futura base lunare.