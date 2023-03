Rivoluzione Iva, nuove aliquote: ecco su quali prodotti. Idea azzeramento per l'infanzia (Di martedì 21 marzo 2023) Il Governo punta a rivedere il sistema attuale. L'obiettivo è avere un'imposta più omogenea per i panieri simili e cancellarla per i beni ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Il Governo punta a rivedere il sistema attuale. L'obiettivo è avere un'imposta più omogenea per i panieri simili e cancellarla per i beni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... popgiornale : Una delle manovre più attese della coalizione di centrodestra è al varo. Numerose le modifiche previste: dall'Irpef… - vulcanoblusette : La Meloni lancia la riforma dell'economia e la rivoluzione dell'iva con molte esenzioni... Chi non ci sta? I soliti… - and_castagna : @CharlyMatt Le rivendicazioni di UG sono deliranti. Questi hanno imbrattato Palazzo Vecchio per il non taglio dei s… - g_brunella : #Festeggiamo? Fisco, rivoluzione dopo 50 anni: come cambiano IRPEF, IVA, IRAP e IRES - infoitinterno : Fisco, rivoluzione dopo 50 anni: come cambiano IRPEF, IVA, IRAP e IRES -