Ritorno al successo gialloblù | tris al Trani

(Di martedì 21 marzo 2023) Da. Il Tavagnacco, dopo tredici sconfitte consecutive, torna alla vittoria. Ilmancava dalla partita di andata contro le pugliesi (30 ottobre 2022), mentre l’ultimo risultato positivo risaliva alla sfida interna contro il Trento (era lo scorso 6 novembre). Una boccata di ossigeno alla classifica con le friulane che non si arrendono nella corsa a una salvezza che resta complicata.Campi sceglie Donda come difensore centrale per fare coppia con Gregoriou e viene ricambiato da un’ottima prova della sua numero 7. Le formazioni pensano a non esporsi e tendono a concedere poco all’avversaria, consapevoli dell’importanza del match. A fare da contorno, infatti, c’è la paura. Si spiegano anche così i tanti errori tecnici della prima frazione di gioco da entrambe le parti. Alla mezz’ora De Matteis viene cinturata in area di ...

SERIE B FEMM. - Ritorno al successo gialloblu': tris al Trani Friuligol

Le reti di Maroni, De Matteis e Guizzo tutte nella ripresa decidono la sfida. Le friulane non si arrendono nella corsa salvezza.