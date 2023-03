RISULTATI | NJPW “New Japan Cup 2023” 21 03 2023 Finale Torneo

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 21 marzo 2023) Idella giornatadello storicoandata in scena a Nagaoka, Niigata:NewCup– Final DayMartedì 21 Marzo – Nagaoka, Niigata () Tag Team MatchJust 5 Guys (DOUKI & Taichi) battono Hiroshi Tanahashi & Yuto Nakashima (10:03)Ryohei Oiwa & Shota Umino battono TMDK (Kosei Fujita & Zack Sabre Jr.) (9:44) Six Man Tag Team MatchBULLET CLUB (Chase Owens, El Phantasmo & KENTA) battono Tama Tonga, Tomoaki Honma & Tomohiro Ishii (8:14) Eight Man Tag Team MatchHouse Of Torture (Dick Togo, EVIL, SHO & Yujiro Takahashi) battono Strong Style (El Desperado & Ren Narita), Ryusuke Taguchi & Toru Yano (2:45) Tag Team MatchLos Ingobernables de Japon ...