Rissa in Inter-Juve: due giornate di squalifica a D’Ambrosio, una a Paredes (Di martedì 21 marzo 2023) Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto due giornate di squalifica a Danilo D’Ambrosio dell’Inter e una a Leandro Paredes della Juve, espulsi al termine della gara di domenica a San Siro. Nel dettaglio, D’Ambrosio è stato squalificato per due turni con multa di 5mila euro “per condotta gravemente anti-sportiva: per essersi, L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 marzo 2023) Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto duedia Danilodell’e una a Leandrodella, espulsi al termine della gara di domenica a San Siro. Nel dettaglio,è statoto per due turni con multa di 5mila euro “per condotta gravemente anti-sportiva: per essersi, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : La partita di Paredes contro l’Inter: - Entra in campo a 7 minuti dalla fine; - Viene ammonito per aver perso temp… - MCalcioNews : Rissa in Inter-Juve: due giornate di squalifica a D’Ambrosio, una a Paredes - sportli26181512 : #Notizie Rissa in Inter-Juve: due giornate di squalifica a D’Ambrosio, una a Paredes: Il giudice sportivo della ser… - piacere_inter : ?? Rissa in #InterJuventus: due giornate di squalifica a D’Ambrosio, un turno di stop a Paredes. 8000€ di ammenda a… - Yuro_23 : RT @CalcioFinanza: Rissa in Inter-Juventus: due giornate di squalifica a D’Ambrosio, un turno di stop a Paredes -