Rischio idrogeologico, Rubano (FI): "Le risorse ci sono ma Regione e provincia fanno figli e figliastri"

Tempo di lettura: 2 minuti

"Ci confortano molto i dati che il sottosegretario Bergamotto, per conto del ministero dell'Ambiente, ci ha riferito in Aula oggi relativi alla messa in sicurezza dal Rischio idrogeologico della Campania. Abbiamo preso atto che, a dicembre scorso, il governo ha erogato alla Regione Campania circa 17 milioni di euro, cui si aggiungeranno a breve ulteriori risorse". Lo ha detto Francesco Rubano, deputato di Forza Italia, intervenendo oggi nell'Aula di Montecitorio. "Nutro, però, alcune preoccupazioni sul piano locale, rispetto alle logiche, alla cattiva gestione che governa la Regione Campania e la provincia di Benevento, fatta di soggettività politiche, partitiche, cordate, correnti all'interno del Pd e alleati civici. I risultati di questa ...

