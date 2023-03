Riqualificazione del verde in via Tasso, via libera al progetto da 150mila euro (Di martedì 21 marzo 2023) Bergamo. Pronto il progetto esecutivo per i lavori di Riqualificazione e rifacimento del verde di via Tasso. L’amministrazione comunale e, in particolare, l’assessore al verde Pubblico Marzia Marchesi hanno approvato in via definitiva la relazione generale che porterà ad una rivisitazione complessiva delle aiuole dell’area in oggetto. Come? Attraverso un concept ideato da Nigel Dunnett, planting design e professore universitario, oltre che Maestro del Paesaggio, curatore dell’edizione 2021 di Piazza Vecchia, in Città Alta che ha visto portare, nella parte più storica della nostra città, un ambiente verde dinamico, diversificato, ricco e coinvolgente, con molti benefici anche dal punto di vista sociale e ambientale. L’intervento nasce dalla volontà del Comune di valorizzare il tratto ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 marzo 2023) Bergamo. Pronto ilesecutivo per i lavori die rifacimento deldi via. L’amministrazione comunale e, in particolare, l’assessore alPubblico Marzia Marchesi hanno approvato in via definitiva la relazione generale che porterà ad una rivisitazione complessiva delle aiuole dell’area in oggetto. Come? Attraverso un concept ideato da Nigel Dunnett, planting design e professore universitario, oltre che Maestro del Paesaggio, curatore dell’edizione 2021 di Piazza Vecchia, in Città Alta che ha visto portare, nella parte più storica della nostra città, un ambientedinamico, diversificato, ricco e coinvolgente, con molti benefici anche dal punto di vista sociale e ambientale. L’intervento nasce dalla volontà del Comune di valorizzare il tratto ...

