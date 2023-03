Rimodulazioni TIM previste a maggio | clienti impattati e costo aumenti

(Di martedì 21 marzo 2023) Con l’inizio della primavera, vengono annunciate nuoveTIM per idi rete fissa. A partire dal mese di, diversi italiani dovranno vedersela con la modifica unilaterale del loro contratto e dunque con l’aumento della loro spesa mensile ma anche con l’introduzione della clausola di adeguamento all’inflazione annua all’interno del loro piano. Insomma, siamo al cospetto di uno scenario complesso e di certo non positivo. Per le mutate condizioni di mercato, l’operatore ha annunciato già nelle fatture di marzo le nuoveTIM agli interessati. Come anticipa il sito MondoMobileWeb, isarebbero quelli con piano di rete fissa TIM Super Premium, TIM Premium, Premium Base e Premium WiFi Special, fatta eccezione per i ...

Il 2023 dei clientidi rete fissa continua con una nuova ondata diche l'operatore farà entrare in vigore a partire dal prossimo 1 maggio 2023 , stando a quanto riportato dai colleghi di MondoMobileWeb .... a partire dal 1° maggio 2023 , un incremento dei costi per coloro che sono legati atramite offerte come Super Premium, Premium, Premium Base e Premium WiFi Special. Sono esclusi dalla lista ...... Google ha chiuso un'altra startup nel campo della robotica , PosteMobile ha annunciato alcuni aumenti eha provato a 'indorare la pillola' delle ultimecon un po' di Giga gratis . ...

