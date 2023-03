Rimborsi per i morti e soldi presi dalla cassa: così un cassiere dell’Agenzia delle Entrate ha rubato 230.000€ (Di martedì 21 marzo 2023) Dopo un meticoloso lavoro d’indagine – con tanto di Internal Audit, video e perquisizione finale – la Guardia di Finanza ha stanato un dipendente dell’Agenzia delle Entrate che, approfittando della sua posizione di cassiere, rubava i Rimborsi dei contribuenti. Un bottino succulento, quello che si era messo da parte l’impiegato, per il quale i finanzieri hanno eseguito una ordinanza di custodia ai domiciliari. L’accusa è di peculato, accesso abusivo al sistema informatico, falsità ideologica e materiale. cassiere dell’Agenzia delle Entrate arrestato: è accusato di aver rubato 230.000 € La vicenda arriva da Genova. E a rilanciarla è il sito di Today.it che, nella disanima degli avvenimenti e dei sospetti che nel corso ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 marzo 2023) Dopo un meticoloso lavoro d’indagine – con tanto di Internal Audit, video e perquisizione finale – la Guardia di Finanza ha stanato un dipendenteche, approfittando della sua posizione di, rubava idei contribuenti. Un bottino succulento, quello che si era messo da parte l’impiegato, per il quale i finanzieri hanno eseguito una ordinanza di custodia ai domiciliari. L’accusa è di peculato, accesso abusivo al sistema informatico, falsità ideologica e materiale.arrestato: è accusato di aver230.000 € La vicenda arriva da Genova. E a rilanciarla è il sito di Today.it che, nella disanima degli avvenimenti e dei sospetti che nel corso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Rimborsi per i morti e soldi presi dalla cassa: così un cassiere dell’Agenzia delle Entrate ha rubato 230.000€… - PGhirri : @Diabbolikus @FrancyontheMoon Non è affatto detto che l', assicurazione rimborsi. Ci sono casi che si trascinano pe… - UCuriososaurus : @Elena__Art @UnnamedPlayer15 @PaleEtBlonde se lavorano tutti i giorni (improbabile) sono 1200 , per essere in regol… - T_Roox : @AlessandraAster @micioalato @Morelembaum1 Se leggessi quello che posti (e altro) vedresti che sono rimborsi per tu… - lucrezia_ilaria : @LaBombetta76 @stacce2021 va bene , partiamo: basta grandi opere inutili, parlamentari a 1200 euro senza rimborsi,b… -