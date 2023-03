Riforma persioni | arresti a Parigi a manifestazioni di protesta

(Di martedì 21 marzo 2023) Sono circa 200 gli, secondo fonti di polizia della capitale francese. Assembramenti spontanei diovunque in Francia dopo la bocciatura in parlamento delle due mozioni di ...

Assembramenti spontanei di protesta ovunque in Francia dopo la bocciatura in parlamento delle due mozioni di censura contro il governo per la contestatadelle pensioni. A Parigi ma anche a ...

La riforma delle pensioni in Francia è legge: ecco cosa cambia RaiNews

Il bilancio definitivo della notte di protesta a Parigi e in molte altre città della Francia in seguito al passaggio della legge di riforma delle pensioni è di 287 fermi, di cui 234 soltanto a Parigi.