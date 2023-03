Riforma pensioni Francia | ancora proteste e scontri

(Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) –inper contestare ladelle, approvata dal governo di Parigi scavalcando il Parlamento, che innalza a 64 anni l’età pensionabile. In particolare a Parigi, in Place de la République, si sono registratitra i manifestanti e la polizia, che ha lanciato gas lacrimogeni per disperdere la folla come riporta Le Figaro. Quasi 1.500 manifestanti hanno marciato anche a Rennes, come riferisce Ouest France spiegando che nella località sono stati appiccati alcuni incendi. Manifestazione spontanea anche a Montpellier, dove sono state erette alcune barricate che poi sono state date alle fiamme. Incendi anche nel centro della città di Lille. La protesta vivrà un’altra giornata rovente giovedì, quando tra i 600mila e gli 800mila ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : #Francia ????: anche il secondo voto di sfiducia presentato da Le Pen contro la Prima Ministra Élisabeth Borne fallis… - putino : #Francia ????: il voto di sfiducia per la Prima Ministra Élisabeth Borne fallisce solo per nove voti, con 278 voti a… - ultimora_pol : ???? #Francia - Riforma delle pensioni, depositata una richiesta di referendum firmata da 250 parlamentari: ritenuta… - Eugenia10666686 : RT @Forever_Purple: 'Non contribuirò a spengere il fuoco' della contestazione contro la riforma delle pensioni ha dichiarato #MarineLePen.… - AugustaFarise : RT @BZanzani: -

I manifestanti si sono dati appuntamento questa sera in place de la ......scontri polizia manifestanti Scontri tra polizia e manifestanti in Place de la Republique a Parigi, dove è stata organizzata una manifestazione contro la conteatatadelle. Lo ...Ancora proteste in Francia per contestare ladelle, approvata dal governo di Parigi scavalcando il Parlamento, che innalza a 64 anni l'età pensionabile. In particolare a Parigi, in Place de la République, si sono registrati ...

Riforma pensioni Francia, Macron esclude scioglimento del Parlamento e rimpasto governo Sky Tg24

Scene di guerriglia urbana a Parigi, Nantes e Rennes. Gas lacrimogeni, cariche contro la polizia, cassonetti in fiamme, centri commerciali occupati. La piazza dice no alla riforma delle pensioni che p ...E un indice di popolarità per il Capo dello Stato ai minimi dal 2020. È l’effetto della riforma francese delle pensioni. Una riforma approvata negli scorsi giorni col voto favorevole del Senato ma ...