Riforma fiscale, Leo: "Nessun condono per gli evasori". Tutti i dettagli (Di martedì 21 marzo 2023) Il governo ha varato la legge delega sulla Riforma fiscale. Anche se le quattro fasce di riferimento delle aliquote non sono ancora state ancora decise, emergono le linee guida sul nuovo criterio che entrerà in vigore tra due anni. Il viceministro dell'Economia Maurizio Leo di Fdi annuncia i dettagli del concordato preventivo biennale. "Una pagella virtuosa, con un indice di affidabilità fiscale elevato. Pari almeno ad otto, in una scala da uno a dieci. Solo così - spiega Leo e lo riporta Repubblica - le piccole e medie imprese, con un fatturato annuo fino a 5 milioni di euro, potranno accedere in automatico al patto con il Fisco che congela le tasse per due anni, senza prevedere nuovi controlli". Una misura voluta dal governo, all’interno della delega fiscale, per ribaltare l’approccio ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 21 marzo 2023) Il governo ha varato la legge delega sulla. Anche se le quattro fasce di riferimento delle aliquote non sono ancora state ancora decise, emergono le linee guida sul nuovo criterio che entrerà in vigore tra due anni. Il viceministro dell'Economia Maurizio Leo di Fdi annuncia idel concordato preventivo biennale. "Una pagella virtuosa, con un indice di affidabilitàelevato. Pari almeno ad otto, in una scala da uno a dieci. Solo così - spiega Leo e lo riporta Repubblica - le piccole e medie imprese, con un fatturato annuo fino a 5 milioni di euro, potranno accedere in automatico al patto con il Fisco che congela le tasse per due anni, senza prevedere nuovi controlli". Una misura voluta dal governo, all’interno della delega, per ribaltare l’approccio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Dura poco l’illusione di un confronto con Giorgia Meloni: rieletto segretario della Cgil ha subito dato battaglia s… - FratellidItalia : ?? La Riforma Fiscale contiene importanti novità per cittadini, famiglie e imprese e getta le basi per un nuovo rapp… - FratellidItalia : ?? Quella del Governo Meloni è una riforma fiscale che si concentra su fragili e ceto medio. Una svolta epocale per… - noiosoplot : RT @Phastidio: Analisi che fa a pezzi la cosiddetta riforma fiscale. Un punto su tutti, quello che segnalo da sempre: le risorse non ci son… - gianfra62166690 : RT @Phastidio: Analisi che fa a pezzi la cosiddetta riforma fiscale. Un punto su tutti, quello che segnalo da sempre: le risorse non ci son… -