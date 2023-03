Riflessioni critiche sulle materie prime critiche

Leggi su panorama

(Di martedì 21 marzo 2023) Da alcuni anni la Commissione Europea sostiene “l’obbligo morale” di accettare l’apertura di nuove miniere anche sul suolo europeo e non solo nei paesi del Sud del Mondo, dove, se è presente un’etica ambientale qualitativamente inferiore alla nostra, spesso non è per il volere di coloro che in quei luoghi ci vivono. Il conflitto in Ucraina e la conseguente crisi energetica hanno fatto comprendere agli europei l’equivalenza esistente tra indipendenza energetica ed indipendenza dalle. Ma soprattutto ha reso evidente che la transizione energetica nasce e finisce con i metalli: i traguardi del Green Deal sono indissolubilmente legati all’industria mineraria nello stesso modo in cui, l’attuale sistema energetico, é legato all’industria estrattiva dei combustibili fossili. Pertanto la Commissione, nel varare la “Legge europea ...